Design e app a ippodromo Snai S.Siro

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Chiuso un 2018 da record, l'ippodromo Snai San Siro si prepara già al 2019, l'anno che deve segnare "un ulteriore cambio di passo", nei piani dell'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin. Anche perché il tempio dell'ippica milanese sarà un luogo centrale nelle celebrazioni in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, con un progetto di valorizzazione della maestosa statua equestre donata nel 1999 alla città di Milano dalla 'Leonardo da Vinci's Horse Foundation', che scelse proprio l'Ippodromo come destinazione ideale per l'opera. "Il 2019 sarà per noi l'anno del Cavallo di Leonardo - ha dichiarato l'ad di Snaitech. Fabio Schiavolin -. Se in questi anni abbiamo lavorato per portare i cittadini all'ippodromo, con questo progetto porteremo l'ippodromo in città attraverso dieci riproduzioni d'autore del Cavallo, decorate da artisti di fama internazionale. E abbiamo sviluppato una app di realtà aumentata che servirà a conoscere i luoghi leonardeschi e l'ippodromo".