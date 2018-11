Ad Arcimboldi anteprima mondiale Polunin

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Una "stagione nella stagione" è il modo in cui Show Bees definisce gli appuntamenti con cui prosegue la collaborazione con il Teatro degli Arcimboldi. Tra gli appuntamenti più rilevanti, l'anteprima mondiale, il 10 dicembre, della nuova versione dello spettacolo Sacré, il balletto creato da Sergei Polunin in collaborazione con la danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oishi che reinterpreta la figura del ballerino e coreografo Vaslav Nijinsky. In programma anche il musical dedicato a Pino Daniele Musicanti e SGT Pepper's, il 14 novembre in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del capolavoro dei Beatles. L'album sarà suonato live per la prima volta nella storia (per questioni tecniche gli Scarafaggi non lo eseguirono mai dal vivo) da un'orchestra di 20 elementi. Poi, dal 19 al 24 marzo, Blue Man Group, compagnia del gruppo Cirque du Soleil. Non mancheranno i grandi ritorni come Giuseppe Fiorello, Arturo Brachetti, Jesus Christ Superstar, Edoardo Bennato, Peter Pan Il Musical.