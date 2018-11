Preso badante-pusher in casa del nonno

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Badante/pusher: così è stato soprannominato il 20enne arrestato sabato scorso dalla polizia locale per spaccio di droga dall'appartamento del nonno, un 83enne col quale conviveva in zona Barona (Milano) e che era completamente all'oscuro dello spaccio. Gli agenti dell'unità contrasto stupefacenti hanno avviato l'indagine dopo alcune segnalazioni di residenti che hanno notato lo strano viavai dall'abitazione dell'anziano.

Sabato pomeriggio gli investigatori, in borghese, hanno assistito all'ingresso circospetto di due ragazzi nel portone del palazzo in questione, dal quale sono usciti con alcuni grammi di marijuana. Gli agenti sono allora entrati nello stabile e hanno sorpreso il 20enne mentre maneggiava una scatola di cartone in cui c'erano 265,21 grammi di marijuana e 339,15 grammi di hashish. Il ragazzo è stato così ammanettato.