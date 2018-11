Vanessa Incontrada apre Eicma 2018

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Sarà presentata da Vanessa Incontrada la cerimonia di inaugurazione di Eicma 2018, l'appuntamento dedicato alle due ruote in programma da domani all'11 novembre a Fiera Milano-Rho, dove sono attesi oltre 1200 espositori da 42 Paesi, distribuiti in 6 padiglioni, oltre alle aree esterne con piste per le gare e le prove.

All'apertura della 76ma Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, sono previsti gli interventi del presidente di Eicma spa, Andrea Dell'Orto, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e dell'ad di Fiera Milano Fabrizio Curci. L'evento vedrà anche la partecipazione di piloti e campioni degli sport a due ruote.