Uomo danneggia con sasso Suv in sosta

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - La polizia ha denunciato un senzatetto, un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine, per il reato di danneggiamento aggravato: nel pomeriggio di ieri a Varese, intorno alle 15.30, ha scagliato un grosso sasso contro un Suv parcheggiato, prima sul vetro della portiera del passeggero e poi contro il parabrezza provocandone la rottura.

La Questura è stata avvisata da un ciclista che passava in via Walder.

Sono state inviate sul posto le Volanti: gli agenti in pochi minuti hanno individuato l'uomo che cercava di nascondersi all'interno di una corte in una strada vicina. E' stato anche rintracciato il proprietario dell'auto, un dirigente di banca, che ha sporto denuncia.