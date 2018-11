Tenta suicidio, fermo Malpensa Express

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Per attirare l'attenzione ha minacciato di buttarsi da un ponte sopra la linea ferroviaria nei presi della stazione di Castellanza, in provincia di Varese, con il risultato non solo di bloccare per oltre un'ora la circolazione dei treni, in particolare del Malpensa Express, ma anche di vedersi denunciare per procurato allarme. E' accaduto stamane poco prima delle 11, quando un uomo di circa 50 anni, ha tentato di gettarsi dal cavalcavia del Roccolo sui binari. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia del commissariato di polizia di Busto Arsizio. Una volta convinto a scendere, l'uomo ha subito avuto un colloquio con lo psichiatra, nel frattempo allertato ed è poi finito indagato. I treni hanno accumulato moltissimo ritardo in quanto la circolazione sulle linee Novara-Saronno e Malpensa-Milano ha accumulato, interrotta dalle 10.56, alle 12.25 è stata ripristinata.