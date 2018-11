Sala, amor di patria non è nazionalismo

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - "Mi pare risuonino bene le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che centra il punto, cioè che l'amor di patria non va confuso con il nazionalismo estremo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine delle celebrazioni in piazza Duomo delle Forze Armate, in occasione della ricorrenza del 4 novembre e del centenario della vittoria della Grande Guerra.

Quello espresso da Presidente della Repubblica "è anche il mio pensiero e Mattarella aggiunge un richiamo all'europeismo, che ha le sue ragioni nel fatto che ogni nazione da sola non ce la farebbe, in un mondo così globalizzato - ha proseguito - Quindi certamente bisogna portare avanti una proposta per un'Europa diversa ma l'Europa è inviolabile, a mio giudizio".

"Mi pare che oggi ci fosse anche più gente del solito.

Probabilmente - ha concluso - i milanesi sentono di più questo momento". All'alzabandiera oltre al sindaco erano presenti, fra gli altri, il questore Marcello Cardona e il prefetto Renato Saccone.