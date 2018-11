Milano:musica contemporanea fa acrobazie

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - La musica contemporanea per conquistare i bambini si è messa a fare acrobazie.

Letteralmente. 'Dall'alto. Prova ancora. Cadi ancora. Cadi meglio', nuova commissione del festival Milano Musica, andata in scena al teatro Bruno Munari in prima assoluta unisce infatti alle musiche originali per percussioni ed elettronica di Riccardo Nova evoluzioni, acrobazie e giocolerie. E il doppio soldout con tanto di replica straordinaria fissata per il 13 novembre oltre ai commenti e agli applausi dei bambini, spiegano il successo di questo lavoro ispirato a Samuel Beckett.

Il protagonista di Atto senza parole I (interpretato dal danzatore ed acrobata Simon Wiborn) è un personaggio buffo e impacciato, che continua a cadere e ricadere, senza riuscire a raggiungere l'acqua, anche per colpa di musicisti e acrobati che usano scala di equilibrio, palline, corda aerea, accompagnati dai suoni di oggetti come tamburi di legno e percussioni ad acqua in un insieme che ben rappresenta il cinismo e l'ironia di Beckett.