Bublé, non smetto e canto il mio amore

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - È una composizione di storie d'amore il nuovo album di Michael Bublè, che per titolo porta il simbolo di un cuore da leggere come 'Love', in uscita il 16 novembre.

La superstar mondiale da 60 milioni di album venduti, che questa sera sarà anche ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', è tornato in scena con un nuovo album dopo la pausa presa per dedicarsi al figlio Noah, al quale i medici avevano diagnosticato un cancro al pancreas e che oggi sta meglio.

"La mia visione del mondo è cambiata completamente in questi ultimi due anni - ha assicurato Bublè - ma non smetterò con la musica. Continuerò a cantare fino a quando sarò anziano".