Serie A: Inter-Genoa 5-0

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - L'Inter ha travolto il Genoa per 5-0 in un anticipo della 11/a giornata di serie A, giocato al Meazza.

In vista della sfida di Champions col Barcellona, i nerazzurri di Spalletti hanno dato una prova di forza: già alla fine del primo tempo erano in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Gagliardini e Politano. L'ex atalantino ha realizzato la sua personale doppietta siglando il 3-0 a inizio ripresa, mentre nel recupero Joao Mario e Nainggolan, entrato pochi minuti prima, hanno arrotondato. La vittoria porta l'Inter a quota 25 punti, al passo del Napoli e -4 dalla Juve che ospita questa sera il Cagliari. Il Genoa, alla seconda sconfitta di fila a S.Siro dopo quella col Milan, resta a 14 punti.