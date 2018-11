Gattuso:Mercato?Parlano Leonardo-Maldini

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 3 NOV - Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan fa i conti con diversi infortuni, ma Rino Gattuso non vuole parlare di rinforzi. "Su questo risponde Leonardo, lui fa il mercato con Maldini, io faccio l'allenatore e sono contento dei giocatori che alleno - ha tagliato corto, alla vigilia della trasferta di Udine -. Non voglio parlare di mercato, ma solo dei giocatori che ho a disposizione". Intanto, l'emergenza infortuni ha portato alla prima convocazione stagionale di Riccardo Montolivo. "Mi dà fastidio leggere chiacchiere da bar. Montolivo non è mai stato fuori rosa, si è sempre allenato con la squadra: con lui non ho avuto problemi, faccio solo delle scelte, nessuno può dire che vado per simpatie ed antipatie. Anche i giovani Brescianini e Torrasi erano infortunati, c'era spazio e l'ho convocato", ha detto Gattuso, che deve fare a meno anche di Hakan Calhanoglu: "Contro il Genoa ha stretto i denti, ha ancora dolore al piede e ora anche fastidio alla caviglia, è inutile rischiare".