Spalletti, Marotta? Voci mi sorprendono

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - "Marotta? Mi sorprende il fatto che solo alla Juventus sapessero che sarebbe andato via, mentre ora tutti sanno che verrà a Milano, tranne chi è all'Inter". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così le voci sul possibile approdo in nerazzurro di Beppe Marotta. "È un ottimo professionista, potrebbe dare il suo contributo - ha proseguito -. Ma qui ci sono molti professionisti importanti che potrebbero dare lo stesso contributo che lui ha dato in bianconero".