Incidente nel mantovano, un morto

(ANSA) - MANTOVA, 2 NOV - Un morto e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio sul ponte del fiume Po a San Benedetto Po. La vittima è Luca Signorini, 48 anni, imprenditore, titolare di una carpenteria metallica, residente a San Rocco di Quistello (Mantova).

L'uomo viaggiava da solo su un'auto che forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia che stava cadendo ha sbandato proprio sul ponte e si è scontrata frontalmente con un furgone proveniente da opposta direzione. Nell'urto l'imprenditore è morto sul colpo mentre i due occupanti del furgone sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati all'ospedale di Mantova. Per soccorrere i feriti sono stati chiusi al traffico per alcune ore il ponte sul Po e il tratto di ex statale Romana che collega il basso mantovano con il capoluogo.