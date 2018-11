Vrsaljko:Inter forte,possiamo migliorare

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - "Giochiamo bene, ma possiamo crescere sotto ogni punto di vista, questa squadra è molto forte. In Champions e in campionato è tutto aperto, possiamo arrivare lontano". Lo ha detto il terzino dell'Inter, Sime Vrsaljko, intervistato da Sky Sport. "Scudetto? Siamo consapevoli di essere forti, ci siamo ripresi dopo avere sbagliato all'inizio. La stagione è lunga, pensiamo partita dopo partita, a partire dal Genoa, poi vedremo - ha proseguito -.

Sabato dipenderà tutto da noi, Juric vuole che la propria squadra spinga, ma in casa dipenderà da noi. Obiettivi? A fine stagione sarei soddisfatto se raggiungessimo qualche risultato importante. Sicuramente spero di giocare in Champions nella prossima stagione e finire tra le prime 4", ha concluso Vrsaljko.