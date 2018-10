Classi allagate allo Steiner di Milano

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - All'istituto Steiner di Milano "ieri, a causa del forte temporale, alcune classi si sono allagate diventando completamente inagibili, e in più parti della scuola sono crollate parti di soffitti e di muri". Lo sottolinea il collettivo autonomo degli studenti dell'Itsos in una nota per denunciare che la scuola "versa da anni e anni in condizioni precarie: soffitti e intonaci che marciscono a causa delle infiltrazioni, classi allagate durante i temporali, porte rotte o mancanti". Si tratta di situazioni, aggiunge, "che spesso vengono 'rattoppate alla buona' con materiali non adatti e fuori norma o, ancora peggio, risolte a spese degli studenti facendo delle 'collette di classe'". "Non si può più stare a guardare, non si può più rimanere indifferenti di fronte alla totale noncuranza dell'edilizia nelle scuole" concludono annunciando che parteciperanno il 16 novembre alla manifestazione della rete studenti: "fuori gli sbirri dalle scuole, vogliamo sicurezza edilizia, non repressione".