Rischio esondazione Serio, chiusi ponti e strade

(ANSA) - BERGAMO, 28 OTT - Dalle prime ore di oggi le forti piogge hanno ingrossato notevolmente la portata del Serio in provincia di Bergamo, arrivando a sfiorare gli argini in diversi punti della Valle Seriana. Preoccupante la situazione a Ponte Nossa, Fiorano al Serio e Alzano Lombardo. Chiusa in via precauzionale la pista ciclabile di Villa d'Ogna: il sindaco del paese seriano ha emesso un'ordinanza di chiusura anche di alcune vie del paese per rischio esondazione. Sospesa la partita di calcio provinciale tra Villa d'Ogna e Leffe.

Il Serio nel punto di rilevamento a Cene ha superato il livello critico di 1,98 metri. Il sindaco di Albino ha deciso di chiudere al traffico veicolare e pedonale il ponte che collega la cittadina con la Valle del Lujo. (ANSA).