Minacce a Majorino, 'da impiccare'

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un piccolo cartello di minacce rivolte all'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, ed esponente del Pd, Pierfrancesco Majorino, è stato trovato in via Rovigo, in zona Crescenzago, appeso ad un muro. È stato lo stesso assessore a segnalare l'episodio su Facebook, postando una foto del cartello anonimo con le minacce: "assessore Majorino, Pd, sarebbe lui da impiccare a testa in giù", con la parola "impiccare" scritta in colore rosso. "Cari fascistelli che attaccate sta roba in giro - ha replicato l'assessore, che è noto per il suo impegno a favore dell'accoglienza dei migranti -. Aiutate ad andare avanti, non a fermarsi. Abbracci".

Majorino ha ricevuto la "solidarietà" del Partito democratico di Milano: "Siamo certi che i vigliacchi autori di queste intimidazioni non fermeranno il suo impegno e il lavoro per la nostra città", si legge sulla pagina Facebook del partito.