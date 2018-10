FI denuncia: Milano capitale delle multe

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Una proposta di legge per evitare che le multe diventino "un escamotage per far quadrare i conti", in particolare a Milano "capitale delle contravvenzioni". È la battaglia portata avanti da Forza Italia che ha presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la proposta di legge dell'onorevole Simone Baldelli sulla regolamentazione delle multe fatte agli automobilisti dagli ausiliari del traffico.

"Vogliamo che gli ausiliari del traffico svolgano il ruolo loro attribuito, non sono vigili urbani, e non devono dare multe fuori dalle loro zone di pertinenza - ha spiegato la coordinatrice lombarda del partito e capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini -. La nostra proposta va in questa direzione e la presentiamo a Milano, che è la capitale delle multe, anche attraverso l'installazione di autovelox in luoghi non necessari, e cerca di fare cassa, aumentando poi però il biglietto del tram".