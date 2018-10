Berlusconi: 'Spero Gattuso cambi modulo'

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "E' una sofferenza vedere il Milan in campo in una maniera poco efficace". Silvio Berlusconi ribadisce le critiche a Rino Gattuso, in bilico dopo le sconfitte contro Inter e Betis Siviglia. "Ci sono stati pochi tiri in porta e il nostro centravanti non ha avuto modo di ricevere passaggi. Tutto questo dipende naturalmente dal modulo, che spero che possa presto cambiare", ha notato l'ex presidente rossonero, intervistato da SportMediaset a Villa Gernetto, dove ha ricevuto gli sponsor del Monza, la squadra rilevata da poco.

"Il futuro di Gattuso? Sono decisioni che spettano ai vertici e io non ho nessuna volontà di intromettermi", ha replicato il leader di Forza Italia che, dal canto suo, pochi giorni fa ha esonerato Zaffaroni, affidando il Monza a Brocchi. "Ha l'esperienza del settore giovanile del Milan, è stato anche allenatore della prima squadra, è un allenatore al quale sono vicino. In qualche anno - ha spiegato - vogliamo porti il Monza alla gloria della Serie A, che non ha mai raggiunto".