Anpi Milano: no a parata nazifascista

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Al campo dieci del Cimitero Maggiore di Milano dove sono sepolti i caduti della Rsi è prevista, per il primo novembre, una manifestazione di reduci della Repubblica di Salò e di Memento, un'articolazione di Lealtà e Azione. Lo ricorda l'Anpi di Milano spiegando che "nel nostro Paese si consente alle organizzazioni neofasciste di promuovere iniziative e di manifestare liberamente". "Chiediamo alle istituzioni e alle autorità competenti - afferma Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano - di intervenire e di fare il possibile per impedire che la nostra città venga nuovamente sfregiata da una parata nazifascista che offende le tradizioni antifasciste e democratiche di Milano.

Chiamiamo i cittadini a partecipare alla manifestazione unitaria promossa per mercoledì 31 ottobre alle ore 10 al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore per rendere onore ai Combattenti per la Libertà".