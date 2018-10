Torna a Milano 'Beauty Gives Back'

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Una due giorni dedicata alle donne, al beauty e alla beneficenza: è 'Beauty Gives Back', l'evento a sostegno della onlus 'La forza e il sorriso', patrocinato da Cosmetica Italia, l'associazione nazionale di imprese cosmetiche. Il 26 e 27 ottobre negli spazi di Microsoft Italia in viale Pasubio, a Milano, è possibile ricevere consigli di bellezza da parte di make up artist, hair stylist ed esperti di immagine, oltre che acquistare i prodotti dei tanti brand di cosmetica che hanno aderito all'iniziativa.

Rossetti, ombretti, creme per il corpo e il viso: il ricavato delle donazioni sosterrà le iniziative e la mission de 'La forza e il sorriso', che quotidianamente è al fianco di donne malate di tumore con laboratori di bellezza gratuiti in 56 ospedali e associazioni di volontariato in tutta Italia. Perché si continua ad essere belle nonostante la malattia e anche oltre la malattia.