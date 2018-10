Milan, Rodriguez: 'Siamo con Gattuso'

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui e anche per noi". Il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, in un'intervista a Sky Sport, difende la posizione di Rino Gattuso, in discussione dopo le due brutte sconfitte contro Inter e Betis. "È normale - aggiunge lo svizzero - che si parli sempre di un allenatore quando perdi due partite. Io voglio sempre vincere e anche la squadra condivide questa volontà: dobbiamo farlo per noi, abbiamo questa cosa dentro. Quando si perdono due partite si parla sempre del tecnico, ma anche noi stiamo male". Il prossimo avversario del Milan sarà la Sampdoria. "Sono forti e compatti - il complimento di Rodriguez ai blucerchiati - ma giochiamo in casa e dobbiamo fare meglio.

Sta a noi dimostrare che siamo forti".