Lost in sales, evento per aiutare startup

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Si terrà a Milano, il 31 ottobre, 'Lost in sales: From Virtual teams to real Sales', il primo evento italiano organizzato da The Go To Market Company che si propone di creare un ponte generazionale tra senior professional di vendita e startup, portando in scena grandi esperti dei settori più innovativi, del Personal Branding e Social Selling. The Go To Market Company - spiegano gli organizzatori - ha come mission aiutare le start up nella loro crescita nei mercati internazionali cooperando nella strategia di marketing.

"Con Lost in Sales - ha commentato Danilo Rivalta, Senior Vice President in Tas Group Fintech Italiana - ho voluto creare il primo evento per dare vita a una community dove generation gap e age discrimination diventino un ricordo, dove la creazione di una rete di sales permetta a tutti i soggetti di trarre beneficio per la realizzazione della propria idea, per la crescita della propria impresa".

Interverranno tra gli altri Cynthia Johnson, nominata tra i migliori esperti di personal branding nel 2017 da Entrepreneur, e Ludmilla Radchenko, popArtist siberiana, che racconterà il suo percorso professionale di artista e di imprenditrice della moda.

Il tavolo di lavoro 'Generational bridge and generational gap' sarà moderato da Francesco Cancellato, direttore de Linkiesta che parlerà dei dati sui millenials tratti dal suo libro 'Né sfruttati, né bamboccioni' pubblicato da Egea: ad esempio, il 37,8% di giovani italiani tra i 15 e i 24 anni hanno cercato lavoro nel 2016 e non l'hanno trovato.

L'evento 'Lost in sales' si terrà al Talent Garden Calabiana e avrà inizio alle 14.30.