Tribalistas in Italia, 2 date a novembre

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Quindici anni dopo il successo del primo album, che ha venduto oltre 3 milioni di copie, il trio brasiliano Tribalistas va per la prima volta in tour, in America e Europa, per presentare il nuovo progetto discografico. A novembre arriveranno anche in Italia con due date: l'8 agli Arcimboldi di Milano, l'11 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, oltre ai brani del nuovo album, inciso a Rio de Janeiro nell'agosto del 2017, proporranno hit come "Passe em Casa", "Velha Infncia" e "Já Sei Namorar". Le date italiane fanno parte del tour europeo che dopo Portogallo, Spagna, Germania, Svizzera, Inghilterra e Francia, si conclude in Italia. Il nuovo progetto, come il precedente, è prodotto dagli stessi Tribalistas, insieme a Leonardo Netto, e registrato con un piccolo gruppo di musicisti, amici e colleghi. Il disco, composto da 10 brani, è stato reso pubblico attraverso una diretta social visualizzata da oltre 5,62 milioni di fan in 52 paesi contemporaneamente.