Smog: Sala, deroghe non convincono

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le deroghe al blocco del traffico proposte dalla Regione "non mi convincono perché se si estrapola la cosa tutti sentono un problema di reddito, anche se alcuni più di altri. Ma la salute è di tutti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le proposte di modifica al blocco del traffico, relativo al Protocollo aria, proposte dalla Regione Lombardia, che prevedono una deroga per over 70 e per redditi bassi. "Quello che mi sta a cuore è di lavorare insieme con la Regione, perché non c'è un confine fisico di Milano ed è importante ragionare con loro" in un quadro più ampio, "sono disponibile a trovare soluzioni ma senza disorientare i cittadini, perché se diciamo che andiamo in una direzione poi dobbiamo rispettarla". Nella giornata di oggi il blocco dei veicoli euro 4 Diesel dovrebbe essere revocato. "I blocchi vanno e vengono ma sono obbligatori e non c'è nemmeno tanto da discutere perché abbiamo deciso che sarà così e così faremo.

Sapendo però che non è risolutivo".