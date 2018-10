Sciopero Milano,MM regolare fino alle 18

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Per domani venerdì 26 ottobre la Confederazione Unitaria di Base e il Sindacato Generale di Base hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore con rivendicazioni riguardanti "il salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza". Cub e Sgb, ricorda l'Atm (l'Azienda Trasporti di Milano), hanno indicato nuove modalità per lo sciopero. A Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio è prevista in metropolitana dalle 18 al termine del servizio e per i mezzi di superficie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.