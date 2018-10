Scherma: l'Elsa d'Oro a Cesare Vago

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Un premio al suo impegno e alla sua passione per la scherma. Questa la motivazione con la quale il presidente della Federazione Italiana di Scherma, Giorgio Scarso, ha consegnato a Cesare Vago l'Elsa d'Oro, il massimo riconoscimento schermistico nazionale, a testimonianza dai suoi 50 anni consecutivi di presidenza dell'Associazione Pro Patria Scherma di Busto Arsizio (Varese), un impegno personale che ha profuso con la stessa energia in tutti questi anni.

La cerimonia di consegna è avvenuta durante al presentazione del libro Stoccate in Biancoblu. La Pro Patria Scherma di Busto Arsizio e la sua storia, a firma di Giancarlo Toràn, storico maestro dell'Associazione che racconta i 137 di vita di questo luogo iconico per la scherma italiana.