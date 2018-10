Minaccia per mesi la ex 18enne

(ANSA) - MONZA, 25 OTT - Un 18enne di Concorezzo (Monza) è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Monza, per aver perseguitato, aggredito e minacciato per mesi la ex fidanzata, da cui non accettava di essere stato lasciato.

Secondo le indagini il giovane ha iniziato con minacce, pedinamenti e aggressioni alla sua ex, coetanea, sia fuori da scuola sia alla fermata del bus, accompagnati da sms e telefonate carichi di insulti e minacce di morte o di suicidio.

Poi è passato ai social network, scrivendole sul suo profilo Instagram frasi minatorie, tra cui "la mia vita è finita, finirà anche la tua, muoio io e muori anche te". La giovane ha deciso quindi di bloccargli gli accessi sia sui social che su WhatsApp, e lui ha reagito scrivendo ad una sua amica: "io finché non la vedo morta a lei e tutti i suoi amici non sono in pace, non mi interessa di passare la vita in galera". Stremata da mesi di persecuzioni, la 18enne ha finalmente presentato denuncia.