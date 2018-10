In mostra i bambini del Myanmar

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "La loro vita non è un gioco.

Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar" è il titolo della mostra fotografica allestita a Palazzo Lombardia dal 26 ottobre al 14 novembre 2018. Attraverso gli scatti realizzati dal testimonial del progetto Beppe Convertini e dalla fotografa Sara Melotti, i visitatori potranno venire a contatto con le principali emergenze umanitarie del Myanmar e scoprire come sta intervenendo la Fondazione Terre des Hommes Italia per fornire supporto alle comunità locali e alle famiglie in condizioni di forte vulnerabilità.

Le foto di Sara Melotti documentano la realizzazione di orti familiari con l'utilizzo di materiali riciclati (bottiglie di plastica) come contenitori. Il sistema d'irrigazione, funzionante grazie alla forza di gravità, consente di ottimizzare l'impiego d'acqua. In questo modo è possibile avere verdura e frutta fresca giornalmente senza ricorrere all'utilizzo di pesticidi e senza grossi sforzi dato che gli orti idroponici sono sollevati da terra.