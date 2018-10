A Milano 'Mandorla',rock festival cinese

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Il primo rock festival di musica cinese": così Enrico Ruggeri presenta il 'Mandorla music festival', che si terrà il 4 novembre ai Magazzini Generali di Milano. La serata, che si inserisce nel cartellone della "China Week Milano", è organizzata dal 31enne scrittore cinese Sean White (Zhang Changxiao), autore del best seller sui grandi cantautori italiani "Creuza de Mao", che pare abbia già venduto oltre 200.000 copie in Cina. Al "Mandorla Music Festival", gli artisti cinesi e quelli italiani si esibiranno insieme: Ottavo Richter, band di musica jazz, con il chitarrista e compositore Renato Caruso e i Walking Ears, la prima band folk-rock cinese nata in Italia; 7 Grani, band popolare di musica folk-rock con SuYang, il portavoce cinese della musica rock-etnica. In scena anche LuoQi, la prima voce femminile del rock cinese e Tongyang (Miserable Faith), una delle band rock più popolari del panorama mandarino.