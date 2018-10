Sportello tate, colf e badanti a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - A Milano nasce lo sportello dedicato a famiglie che cercano tate, colf e badanti. Il progetto è promosso dal Comune per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, facilitando i cittadini nella ricerca di un collaboratore domestico.

Le famiglie, contattando gli operatori, potranno non solo avere informazioni e consulenza, ma anche avviare la ricerca della figura professionale adeguata alle proprie esigenze e avere un supporto nella contrattualizzazione dell'assistente familiare. Nelle prossime settimane l'attivazione della ricerca potrà essere fatta direttamente online compilando un form sul portale WeMi dedicato e ricevendo via mail le proposte dei candidati selezionati.

I lavoratori potranno invece proporre la loro professionalità. Il punto Tate/Colf/Badanti di via Statuto è inserito all'interno del WeMi Center, il centro di coordinamento degli spazi del Comune dedicati ai servizi domiciliari che attualmente sono 7, ma che diventeranno 11 entro la fine dell'anno.