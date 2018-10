Snai: Marsiglia favorito sulla Lazio

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Sulla carta Marsiglia-Lazio sembra alla pari, anche se nella valutazione di Snai il fattore campo concede alla squadra di Garcia un vantaggio. I francesi sono favoriti a 2,05, il successo della Lazio è a 3,40; il picco delle quote viene raggiunto con il pari, a 3,65. Statistiche analoghe per Marsiglia e Lazio anche all'attacco: i francesi in Europa hanno segnato 3 gol e ne hanno subite 4, la squadra di Inzaghi ne conta altrettante all'attivo e 5 incassate: probabile un match aperto, con l'Over a 1,60 e il 'Goal' a 1,50. Più complicata la strada per i francesi, dati a 3,00. Più facile il compito del Milan, in casa contro il Betis: la vittoria rossonera è valutata 1,02, per passare il turno da primi del girone vengono dati a 1,50. La forbice delle quote sul match è aperta verso il successo milanista, a 1,90; si va a 4,00 per il colpo dei biancoverdi. Vale 3,50 il pareggio. Le chance di gol per Higuain sono 2,25, per Cutrone si sale a 2,50.