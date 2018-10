Pallavolo: Fabris, A/1 donne, che torneo

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "L'argento ottenuto al Mondiale è un'eredità enorme da gestire. Il nostro è il campionato più grande, ha un livello di competitività senza eguali".

Lo dice il presidente della Lega Pallavolo femminile, Mauro Fabris durante la presentazione della 74/a edizione del campionato di serie A1,svoltasi negli studi Rai milanesi.

Per il terzo anno consecutivo, Samsung sarà title sponsor della massima serie delle donne, una partnership destinata a continuare come ammesso dal presidente di Samsung Italia, Carlo Barlocco. "Siamo molto soddisfatti del prodotto della Samsung Volley Cup - dice Barlocco -. La pallavolo è uno sport che unisce ed appassiona, che parte dall'oratorio e arriva fino in spiaggia. Non è d'élite o per pochi visto da tanti, è sano e per tutte le famiglie".