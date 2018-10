Moody's taglia rating Milano e Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - La Lombardia e la citta' di Milano sono fra gli enti locali su cui si e' abbattuta la scure di Moody's. Il rating della regione Lombardia e' stato rivisto al ribasso da Baa1 a Baa2, mentre quello della citta' di Milano da Baa2 a Baa3. Il downgrade di complessivi 18 enti locali e' legato al declassamento dell'Italia.

''La decisione di declassare di un gradino i rating di lungo termine di 18 fra governi regionali e locali riflette i loro stretti legami finanziari con il governo centrale. Le implicazioni negative per la crescita di medio termine dello stallo dei piani per riforme strutturali e di bilancio pone rischi per i governi regionali e locali'' afferma Moody's in una nota.