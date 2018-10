Hunter killer, abissi e guerra fredda

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Mentre torna la tensione tra Usa e Russia, Trump minaccia di abbandonare gli accordi sulle armi nucleari e la politica internazionale torna a scenari da guerra fredda, un nuovo film d'azione porta lo spettatore all'interno dei delicati meccanismi, e delle contorte manovre, dietro a una crisi militare. In 'Hunter killer - Caccia negli abissi', diretto da Donovan Marsh e con un cast nel quale spiccano Gerard Butler e Gary Oldman - presentato ieri a Milano - alla fine però il mondo si salva.

Casus belli è il confronto sottomarino tra Usa e Urss nell' artico, ma lo scenario si allarga grazie a un colpo di Stato contro il presidente russo, alla lotta di potere negli alti comandi tra falchi e colombe, a un'incursione ardimentosa per salvare il leader russo, ormai ex nemico. Su tutto però emerge il coraggio degli uomini di entrambi gli schieramenti, e che paradossalmente, nonostante siano professionisti della guerra, alla fine sono anche l'ultimo diaframma di ragionevolezza per evitare l'olocausto nucleare.