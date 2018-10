2,6 mln per ausili tecnologici disabili

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che stanzia 2,6 milioni di euro per l'acquisto, il noleggio o il leasing di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per disabili o giovani con disturbi specifici dell'apprendimento. "L'obiettivo - spiega l'assessore alla Famiglia Silvia Piani - è garantire alle persone e alle loro famiglie una continuità d'intervento proporzionata al bisogno". Al contributo potranno accedere disabili o giovani con disturbi specifici dell'apprendimento con Isee fino a 30 mila euro. Sono ammesse al finanziamento spese per tecnologie domotiche per rendere fruibile e sicuro l'ambiente di vita, quelle per l'adattamento del veicolo intestato al disabile, quelle per l'acquisto di computer o tablet (ma solo se collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento). La Regione erogherà il 70% dell'importo ammissibile, compreso tra i 300 e i 16 mila euro. Le risorse saranno assegnate dalle Ats di competenza.