We Will Rock You, musical come parabola

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Le canzoni dei Queen tornano nei teatri con la nuova produzione originale di 'We Will Rock You' con la regia di Tim Luscombe e le scene di Colin Mayes. La storia è quella di Galileo (Salvo Vinci, che già vestì quei panni nella produzione del 2009-2010) e Scaramouche (Alessandra Ferrari), due ribelli che cambiano il mondo solo perché cercano di essere se stessi, come ha detto il produttore Claudio Trotta presentando lo show oggi a Milano: "Ben Elton e i Queen immaginano una multinazionale che governa il mondo e appiattisce i gusti indirizzando i consumi: non sembra più tanto futuribile, ma attuale, ecco perché ho pensato che fosse opportuno rilanciarlo".

Dal Teatro Rossetti di Trieste (25-28/10) lo spettacolo andrà in tour fino al 9 aprile toccando tra le altre Bologna, Brescia, Bergamo, Milano, Genova, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Catania, Bari, Firenze, Padova e Torino.