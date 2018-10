Spalletti: 'Sfruttiamo l'onda del derby'

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Riuscendo a fare punti, possono essere punti fondamentali. Tratteremo questa partita come una partita chiave, importantissima". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha definito così la gara di domani contro il Barcellona in Champions. "L'entusiasmo che arriva dal derby è una grande opportunità, dovremo riuscire a sfruttarlo - ha proseguito -. Facendo risultato si possono fare dei passi avanti per la qualificazione, ma bisogna avere la convinzione di potersela giocare. Dobbiamo fare noi la partita e cercare di esprimere il nostro calcio, che ha buona qualità".

Per quanto riguarda la formazione, Spalletti ha spiegato: "Si tratta di vedere come sta Brozovic, ha ancora fastidio al muscolo mentre Perisic sembra aver smaltito una buona quantità del problema del trauma. Miranda gioca". Nel Barcellona, invece, potrebbe essere in campo l'ex Rafinha: "Lo saluto e lo ringrazio per quello che ci ha dato nella passata stagione in funzione dell'obiettivo, è stato fondamentale per noi".