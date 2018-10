Scala, 'L'elisir d'amore' arriva in tram

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Arriva col tram n.1 alla fermata di piazza della Scala 'L'elisir d'amore per i bambini', l'opera di Donizetti in una forma 'riveduta e corretta' che il teatro lirico milanese offrirà in 25 rappresentazioni, dal 3 novembre al 9 marzo, a un pubblico di giovanissimi, con la direzione di Pietro Mianiti, solisti e orchestra dell'Accademia, la regia di Grischa Asagaroff, le scene e i costumi di Luigi Perego.

Si tratta della quinta opera del progetto 'Grandi spettacoli per piccoli', cominciata negli anni passati e fortemente voluta dal sovrintendente Alexander Pereira, dopo la 'Cenerentola' di Rossini, 'Il flauto magico' e 'Il ratto dal serraglio' di Mozart, 'Il barbiere di Siviglia' di Rossini. Anche 'l'elisir d'amore' è stata naturalmente adattata a un pubblico di bambini, in particolare per quelli dai 5-6 anni in su.