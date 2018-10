Milano, jazz Blue Note al Sisal Wincity

(ANSA) - MILANO , 23 OTT - Il Blue Note di Milano 'esporta' la sua atmosfera in città. A partire dal 29 ottobre per 26 date offrirà una variegata serie di concerti per far conoscere il jazz e non solo al SISAL Wincity Diaz 7. Concerti gratuiti alle 20.30 anticipati alle 20 da un happy hour per mettere insieme buon bere, buon mangiare e buona musica, come ha spiegato Andrea De Micheli, presidente di Casta Diva Group proprietaria del Blue Note.

Non si tratta di una assoluta novità. Già lo scorso anno Blue Note aveva portato la musica al Sisal e anche a Villa Necchi Campiglio.

Il calendario verrà inaugurato da Dagmar Segbers & Alberto Marsico per poi proseguire con i fratelli Pepe e Pancho Ragonese, Lo Greco Bros Trio e Simone Daclon Trio.