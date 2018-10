In Lombardia 61% turisti stranieri

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Lo scorso anno la Lombardia ha registrato oltre 16 milioni di arrivi e 39 milioni di presenze, con un grado di internazionalizzazione medio del 61%, superiore alla media nazionale. In particolare, il Garda è uno dei principali luoghi di attrazione della regione, dove a fine 2016 si contavano 23 milioni di presenze di turisti, di cui il 30% nel Garda lombardo (circa 7 milioni). Per il 2017 è stimata una crescita del 5% in tutto il comprensorio e dell'8% circa nel Garda lombardo, secondo da un'indagine presentata da Intesa Sanpaolo, a cura della Direzione studi e ricerche. In generale, negli ultimi dieci anni si sono moltiplicate le presenze di cinesi e russi, che insieme hanno sfiorato gli 1,6 milioni nel 2017.