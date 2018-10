Fontana,intesa su autonomia in 15 giorni

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non è preoccupato da possibili divisioni all'interno del Governo e anzi annuncia "scadenze brevissime per l'autonomia". "Entro 10-15 giorni ci sarà l'accordo con governo che poi sarà trasferito al Consiglio regionale e al Parlamento per l'approvazione finale" ha detto Fontana a margine dei lavori del Consiglio regionale. "Credo proprio che i 5 Stelle siano favorevoli. Non c'è nessun partito che abbia detto 'noi siamo contrari'. Non sono preoccupato" ha aggiunto il governatore leghista, ricordando anche le dichiarazioni del consigliere lombardo pentastellato Dario Violi "che ha detto che l'autonomia si deve fare".