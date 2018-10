Eicma:Dell'Orto, consolidiamo leadership

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - L'obiettivo è "confermare la leadership di Eicma a livello mondiale" e per questo "sarà un'edizione molto importante" quella che si svolgerà a Fiera Milano-Rho dal 6 all'11 novembre 2018: è quanto ha spiegato il presidente dell'esposizione dedicata al mondo delle due ruote Andrea Dell'Orto in un forum nell'ambito del ciclo Ansa Incontra organizzato in collaborazione con Eicma.

"Passione e ragione" saranno i caratteri della fiera alla quale parteciperanno oltre 1200 brand con il 52% degli espositori stranieri da 42 paesi che occuperanno 180mila mq con 6 padiglioni e l'area esterna MotoLive: nuovi modelli ma anche sicurezza, elettrico, start up e molto altro i temi di un'edizione che vivrà anche fuori dalla Fiera, con RideMood che animerà alcune zone di Milano e la festa del 10 novembre in città. "Sono molto soddisfatto - ha detto Dell'Orto - Eicma crede molto nella sua identità e non teme la concorrenza di altre fiere internazionali perchè restiamo un punto di riferimento per il mercato delle due ruote".