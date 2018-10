De Gregori e Paladino, esce Anema e core

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - S'intitola 'Anema e core' il nuovo progetto firmato da Francesco De Gregori e Mimmo Paladino, in uscita il 26 ottobre in soli 99 esemplari. L'opera, crocevia tra musica e arte contemporanea, contiene una xilografia originale di Paladino, oltre ad un vinile 10'' con due versioni, una acustica e una orchestrale, di una delle più famose canzoni della tradizione musicale napoletana cantata per l'occasione da Dr Gregori e dalla moglie Chicca. Per registrare, i due hanno scelto i Real World Studios di Peter Gabriel. "Dopo tanti anni - ha detto De Gregori - viene voglia di incontrare altri generi di arte che non siano solo la musica".