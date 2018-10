Coop: animali più sani, crescono vendite

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Trentanove fornitori in rappresentanza di circa mille allevamenti capaci di generare un giro d'affari di 10 miliardi di euro. Sono i protagonisti della campagna 'Alleviamo la salute' lanciata da Coop nel 2017 per contrastare l'antibiotico-resistenza negli allevamenti.

A Lodi sono stati presentati oggi i risultati di questa campagna, confortati dai segnali incoraggianti che arrivano dal mercato della carne (i primi 8 mesi del 2018 registrano un +1,8% dopo anni di crisi). "Siamo convinti di aver intrapreso una campagna coerente con i nostri valori. I consumatori stanno sempre più chiedendo di essere rassicurati che gli animali siano allevati rispettando i requisiti di benessere animale" ha detto Marco Pedroni, presidente Coop Italia.

In effetti i valori di incidenza di questa campagna sulle vendite della carne in Coop sono alti: dal massimo raggiunto nella filiera del bovino adulto (dove il 90% del venduto è allevato senza uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi) al 75% del pollo, al 25% del suino.