Bimbi Myanmar, mostra Terre des Hommes

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Terre des Hommes Italia, in collaborazione con la Regione Lombardia, organizza la mostra dal titolo 'La loro vita non è un gioco. Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar'. L'esposizione, allestita presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia dal 26 ottobre al 14 novembre 2018, si lega a doppio filo con gli interventi predisposti dalla Fondazione sul territorio birmano. Attraverso gli scatti fotografici realizzati in Myanmar dal testimonial del progetto Beppe Convertini verranno spiegate agli studenti e ai visitatori della mostra le principali emergenze umanitarie in Myanmar, le conseguenti necessità economiche e sociali della popolazione civile, in particolar modo dei bambini e di come sta intervenendo la Fondazione Terre des Hommes Italia per fornire supporto alle comunità locali e alle famiglie in condizioni di forte vulnerabilità.

Pannelli didattici e video esplicativi fungeranno da guida lungo il percorso diviso in quattro temi, tra cui 'Sicurezza alimentare e nutrizione'. Grazie all'impegno di Terre des Hommes in Myanmar saranno realizzati degli orti scolastici progettati per supportare un percorso educativo sull'importanza della nutrizione e la salvaguardia dell'ambiente. Almeno 225 famiglie riceveranno l'assistenza necessaria alla realizzazione di orti familiari per il supporto alimentare dei loro membri.

Nei 75 villaggi in cui l'intervento si sta sviluppando sono state realizzati più di 1.000 sistemi di coltivazione a basso consumo d'acqua. Terre des Hommes ha iniziato a operare nella Dry Zone del Myanmar nel 2004 per estendere l'accesso all'acqua sicura, promuovere tecniche per il trattamento dell'acqua e realizzare campagne di sensibilizzazione sull'igiene personale nelle scuole e tra le famiglie.