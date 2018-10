Tre nuove nomine alla Sanpellegrino

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sanpellegrino ha annunciato tre nuove nomine per sviluppare il suo business in Italia e nel Sud Europa. In particolare a Federico Sarzi Braga, presidente e ad del Gruppo, è stato dato l'incarico di sviluppare la regione Sud Europa, con cui assumerà la guida del mercato spagnolo, svizzero e greco.

Sarzi Braga è in Sanpellegrino dal 2000 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità per il Gruppo anche a Parigi e in Gran Bretagna. Nel 2017 ha assunto la guida dell'azienda, rientrando nuovamente in Italia. Accanto a lui sono stati nominati: Stefano Marini, carriera ventennale in azienda e nuovo Business Executive Officer della Business Unit Internazionale. A lui è stato affidato di "contribuire ulteriormente alla crescita dei brand ambasciatori del Made in Italy S. Pellegrino e Acqua Panna". Infine Giorgio Mondovì, da 25 anni in azienda, è stato nominato Business Executive Officer della divisione italiana. Il suo compito sarà sviluppare ulteriormente i brand Levissima e Nestlé Vera.