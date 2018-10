Salvini-Buffagni, slitta processo

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - L'accordo ancora non c'è. E se entro Natale non ci saranno segnali concreti sulla reale possibilità di arrivare a una transazione non è escluso che il Tribunale di Milano proceda convocando i testi nel processo in cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo spin doctor Luca Morisi sono parte civile nei confronti di Stefano Buffagli, attuale sottosegretario agli Affari Regionali del Movimento 5 Stelle, imputato per diffamazione per via di alcune frasi postate sul suo blog e su Facebook nel 2016, ai tempi in cui era consigliere regionale e il suo partito era avversario e non ancora alleato di governo del Carroccio.

E' quel che è emerso oggi in aula quando i legali dei due protagonisti della vicenda hanno presentato al giudice monocratico Stefania Donadeo la "richiesta congiunta" di un "ulteriore rinvio per formalizzare un accordo transattivo", spiegando che "passi avanti sono stati fatti, ma ci vuole ancora un po' di tempo". Così' l'udienza è stata rinviata al prossimo 17 dicembre.