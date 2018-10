Rassegna Passione per il delitto 2018

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Torna, con la sua 17/a edizione, il festival di narrativa gialla e noir 'La Passione per il delitto' con un fine settimana, sabato 27 e domenica 28 ottobre, di incontri letterari, concorsi, cucina in giallo, mostre e musica all'insegna della contaminazione dei generi, all'interno del Centro Espositivo e Congressuale Lariofiere di Erba (Como). Tra le novità il concorso letterario "Giallo in 300 caratteri" e la serata musicale "Sonata Macabra, ovvero un clarinetto per Dylan Dog": un concerto eseguito dal Clarionet Ensemble della Civica Scuola di Musica di Casatenovo, unito alla realizzazione in tempo reale su una lavagna luminosa dei personaggi di Dylan Dog da parte del disegnatore Giampiero Casertano, che regalerà al pubblico bozzetti realizzati in diretta.