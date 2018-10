Pennac, sui migranti Europa senza onore

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Penso che tutta l'Europa sulla questione immigrati si sta comportando senza onore". Lo ha detto lo scrittore francese Daniel Pennac a Milano per la presentazione della suo ultimo libro 'Mio fratello', edito da Feltrinelli. "L'immigrazione, soprattutto quella dal Mediterraneo non rappresenta nessun reale pericolo demografico per noi - ha aggiunto - c'è chi però approfitta di momenti di crisi e paura come questi per alimentare i peggiori incubi". "In Francia negli anni '20 vennero ben accolti milioni di stranieri perché servivano per la ricostruzione del Paese dopo la guerra - ha proseguito - Ora fanno paura da noi come negli altri Paesi, ma sono anche sicuro che tanti atteggiamenti dei governi siano più che altro motivati da preoccupazione in previsione elettorale".